بالفيديو.. غزال يقتحم متجرا في أمريكا

اقتحم غزال متجر “دولار جينيرال” في ولاية ميشيجان الأمريكية، وتجول داخله، حسبما ذكرت وكالة “يو بى آى”للأنباء.

ونقلت الوكالة عن إحدى المتسوقات التي صوّرت الفيديو قولها، إن الغزال كان يصدر ضجيجا وهو يتحرك في المتجر.

وقالت كوني ماكجينيس: “لقد تفاجأت عندما شاهدت الغزال أمامي، بدا مرتبكا ولا يعرف كيف يخرج من المتجر”.

وأضافت: “اتصلت بالشرطة التي تواصلت بدورها مع القسم المتخصص بضبط الحيوانات والذي حضر وأمسك الغزال”.

واختتمت ماكجينيس حديثها قائلة: “لم يظهر الغزال أي رد فعل عنيف، ولكنه تجاوب مع الأشخاص الذين رافقوه لخارج المتجر”.