الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
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بالفيديو ـ على متنها سلطان النيادي.. هبوط "دراغون" على سطح الأرض

منذ 28 دقيقة
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هبطت مركبة الفضاء “دراغون” التي تضم طاقم “Crew 6” الذي يشمل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على الأرض صبيحة اليوم الإثنين، وفقا لمقطع فيديو نشرتها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) على حسابعا عبر منصة “إكس”.

ويضم الطاقم 4 رواد فضاء أدوا مهمة علمية في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر قبل أن يعودوا إلى الأرض وتحط مركبتهم الفضائية في ولاية فلوريدا الأميركية.

وكانت مركبة الفضاء انفصلت عن محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من يوم الأحد قبل أن تدخل الغلاف الجوي الإثنين.

وقضى الطاقم اليوم على متن مركبة (كرو دراغون) التي يبلغ عرضها 13 قدماً بينما كانت تتحرك عبر مدار الأرض نحو موقع الهبوط المستهدف قبالة ساحل جاكسونفيل، فلوريدا، حيث هبط.

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