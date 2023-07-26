بالفيديو - فضل شاكر بأغنية جديدة.. بغيب بمزاجي

طرح الفنان فضل شاكر أحدث أغنياته والتي حملت اسم “بغيب بمزاجي” عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.

أغنية “بغيب بمزاجي” من تأليف إيهاب عبدالعظيم، ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

ونشر فضل شاكر مقطعا من الأغنية عبر حسابه في إنستغرام وعلّق قائلاً: “صار فيكم تسمعوا أغنيتي الجديدة بغيب بمزاجي عبر قناتي الرسمية على يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية.. فضل شاكر”.

وحظيت الأغنية بتفاعل واسع ونالت إعجاب جمهوره بعد ساعات من طرحها.

تعتبر هذه الأغنية أول اصدار من مجموعة أغاني ينوي فضل إصدارها على شكل ألبوم في المرحلة المقبلة.