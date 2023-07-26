الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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بالفيديو - لأول مرة.. الشيف بوراك يفشل في قلب قدر ورق العنب

منذ 40 دقيقة
الشيف بوراك

الشيف بوراك

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فيما زالت أزمته مع والده تتصدر الأخبار ومواقع التواصل الإجتماعي، فشل الشيف التركي بوراك أوزدمير في قلب قدر لورق العنب للمرة الأولى، على عكس ما كان يتقن هذه الحركات رغم الأحجام الكبيرة لقدور الطبخ.

وظهر الطاهي الشهير، في مقطع فيديو نشره عبر “إنستغرام”، وهو يحاول قلب قدر من ورق العنب، إلّا أنه لم يستطع ذلك، ليعبر عن خيبته بإنزال رأسه إلى الأسفل أمام عدد من الحضور.

إلى ذلك، عزا متابعون هذا الفشل للظروف النفسية والصحية التي يمرّ بها بوراك بعد أزمته مع والده، الذي اتهمه ببيع حقوق ملكية إسمه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.

فيما ذكر متابعون آخرون أن حجم القدر كبير جدًا، ولم يسبق له أن حمل مثله أو بوزنه الثقيل لذلك لم يستطع قلبه، وليس بسبب حالته النفسية.

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