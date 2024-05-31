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بالفيديو.. لاعبة غولف سيئة الحظ تقتل طائراً بكرتها

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 31 - مايو - 2024 2:35 مساءً
صورة من الفيديو للاعبة الغولف الألمانية أثناء بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات

صورة من الفيديو للاعبة الغولف الألمانية أثناء بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات

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انتشر مقطع فيديو يظهر اللحظة التي قتلت فيها لاعبة غولف سيئة الحظ طائرًا بكرتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات الخميس.

تصدرت الحفرة رقم 12 في لانكستر كونتري كلوب عناوين الأخبار لعدد من الأسباب في اليوم الأول من المسابقة. وكان الأمر فوضويًا تمامًا بالنسبة لإيسي غابسا على الرغم من أن تسديدتها ارتطمت بالملعب الأخضر في المرة الأولى..

ولسوء حظ لاعبة الغولف الألمانية، لم تكن المنطقة الخضراء هي كل ما ضربته، حيث اصطدمت الكرة بطائر ضال.

واضطر أحد المسؤولين إلى التقاط جثته الهامدة بعد لحظات قليلة.

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