استمع لاذاعتنا

بالفيديو – مايا دياب تكاد أن تقع عن الـ”treadmill”

منذ 9 دقائق
مايا دياب

مايا دياب

A A A
طباعة المقال

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر “إنستغرام” فيديو ترقص على الـ” treadmill” وكأنها تحضر لمشروع جديد.

وفي الفيديو كانت دياب تكاد أن تقع عن الـtreadmill بسبب صعوبة السير بالكعب العالي عليها.

وعلّقت على الفيديو باللغة الإنغليزية عن عام 2020 و2021.

View this post on Instagram

Me: confidently walking towards 2021 2020: 😊

A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on

 

في سياق متصل، دياب الحفلة “الأونلاين” الرابعة بعنوان “صوت بيروت” والتي ضمّت مجموعة كبيرة من الفنانين اللبنانيين والعرب والعالميين، وهدفت الى التضامن مع بيروت والتبرع لضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في مرفئها في 4 آب.

ونشرت دياب عبر حسابها على “إنستغرام” فيديو لظهورها في الحفلة والذي أطلّت فيه تغني مدلي وطنياً ضمّ ثلاث من أشهر الأغنيات الوطنية اللبنانية: “لمعت أبواء الثورة”، “بيقولوا صغيّر بلدي”، “يا هوا بيروت”.

ولاقى ظهورها تفاعلاً إيجابياً لافتاً من قبل جمهورها ومتابعيها الذين أثنوا على خطّ المقاومة الوطنية الذي تتّخذه بأسلوبها الخاص. وتشاهدون الفيديو مرفقاً.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من منوعات

كيم كارديشان
شاهد..زوج كيم كارداشيان يفاجئها بهدية غير متوقعة بـ”عيد ميلادها” الـ40
سيرين عبدالنور
بالصورة – هل تغيرت ملامح سيرين عبد النور؟
نوال الزغبي
نوال الزغبي عن الاستشارات: “المهم الإنقاذ”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العثور على غواصة الشبح
العثور على “غواصة هتلر” المختفية منذ الحرب العالمية الثانية
نجلاء فتحي
زوجة محمود ياسين تمنع نجلاء فتحي من تأدية واجب العزاء
ميشال حايك
ميشال حايك: أرى انفجاراً من نوع آخر في المرفأ… ماذا عن الدولار؟