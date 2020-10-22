بالفيديو – مايا دياب تكاد أن تقع عن الـ”treadmill”

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر “إنستغرام” فيديو ترقص على الـ” treadmill” وكأنها تحضر لمشروع جديد.

وفي الفيديو كانت دياب تكاد أن تقع عن الـtreadmill بسبب صعوبة السير بالكعب العالي عليها.

وعلّقت على الفيديو باللغة الإنغليزية عن عام 2020 و2021.

في سياق متصل، دياب الحفلة “الأونلاين” الرابعة بعنوان “صوت بيروت” والتي ضمّت مجموعة كبيرة من الفنانين اللبنانيين والعرب والعالميين، وهدفت الى التضامن مع بيروت والتبرع لضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في مرفئها في 4 آب.

ونشرت دياب عبر حسابها على “إنستغرام” فيديو لظهورها في الحفلة والذي أطلّت فيه تغني مدلي وطنياً ضمّ ثلاث من أشهر الأغنيات الوطنية اللبنانية: “لمعت أبواء الثورة”، “بيقولوا صغيّر بلدي”، “يا هوا بيروت”.

ولاقى ظهورها تفاعلاً إيجابياً لافتاً من قبل جمهورها ومتابعيها الذين أثنوا على خطّ المقاومة الوطنية الذي تتّخذه بأسلوبها الخاص. وتشاهدون الفيديو مرفقاً.