بالفيديو.. مذيعة تفقد النطق فجأة وتؤكد: السبب هو الحزن!

تصدرت المذيعة المصرية أميمة بدري،خلال الساعات الأخيرة، منصات التواصل الاجتماعي عقب إعلانها عن فقدان النطق بشكل مفاجئ ودون أعراض مرضية.

وظهرت أميمة بدري، في مقطع فيديو على صفحتها في موقع “فيسبوك”،خلال الساعات القليلة الماضية، وعلامات الصدمة والخوف بادية على ملامحها وهي غير قادرة على النطق بشكل جيد وسليم.

وقالت الإعلامية المصرية و ومراسلة الـ DMC أميمة بدري، في منشور أرفقته مع مقطع الفيديو، إنها فقدت النطق بسبب الحزن والكثير من الضغوط النفسية، مطالبة المتابعين بالدعاء لها.

وأوضحت أن فحوصات المستشفى كشفت عدم وجود جلطة، إلا أن ما حدث جاء نتيجة صدمة نفسية، لافتة إلى أنها ستخضع لعلاج بالجلسات الكهربائية في الفترة المقبلة.

بدوره، أشار الطبيب وليد هندي إلى أن الحزن قد يكون السبب وراء ذلك.

وأوضح أن هذه الحالة تسمى “بحة الصوت النفسي” أو “فقدان الصوت النفسي”، مشيراً إلى أن السلوك الصوتي عند الإنسان يتغير بتغير الحالة النفسية عنده.