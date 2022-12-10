بالفيديو.. ولعت في مباراة الأنصار والنجمة والاتحاد اللبناني يتدخل

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلغاء مبارة كرة القدم، التي كانت تجري بين ناديي الأنصار والنجمة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

وجاء قرار الاتحاد نتيجة اجواء التوتر التي شهدتها المباراة وتراً بين اللاعبين والحكم من جهة اخرى، وذلك في الدقيقة الاخيرة قبل انتهاء الشوط الاول.

ويبقى الفريقين بانتظار صدور القرار الرسمي بخصوص احتساب النتيجة التي جاءت بالتعادل الايجابي 1 – 1 بين الفريقين لغاية الشوط الاول.

وتأتي المبارة ضمن المرحلة الحادية عشرة، الأخيرة ذهاباً، من مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم.

وفنيا، منح علاء عزو التقدم للنجمة بكرة رأسية في الدقيقة 41، لعبها من منتصف المنطقة الى يسار الحارس نزيه اسعد.

الا ان الرد الاخضر لم يتأخر، اذ سجل للتونسي حسام اللوايتي بعد دقيقتين في الدقيقة 43 اصابة التعادل بتسديدة من خارج المنطقة الى المقص الايمن لمرمى الحارس علي السبع.