بانيايا يحطم الرقم القياسي للفة لينتزع مركز أول المنطلقين

سجل فرانشيسكو بانيايا متصدر بطولة العالم للدراجات النارية رقما قياسيا جديدا لأسرع لفة لينتزع مركز أول المنطلقين للمرة السادسة هذا الموسم مع دوكاتي في جائزة قطالونيا الكبرى في برشلونة السبت، ليأتي خلفه ثلاثة من متسابقي فريق أبريليا.

واحتل بانيايا، الذي يتقدم على خورخي مارتن بفارق 62 نقطة في صدارة الترتيب العام، المركز الأول بزمن قدره دقيقة واحدة و38.639 ثانية على حلبة برشلونة-قطالونيا.

وقال بانيايا “هذا أحد أهم مراكز الانطلاق من الصدارة لأن فريق أبريليا قوي للغاية”.

وسجل أليكس إسبارجارو متسابق أبريليا، الذي حطم بانيايا رقمه القياسي، ثاني أسرع زمن بعد هيمنته على التجارب أمس الجمعة، بينما جاء البرتغالي ميجيل أوليفيرا “آر.إن.إف أبريليا” ليكمل الصف الأول في حصة التجارب الأولى.

وقال إسبارجارو “لقد بذلت قصارى جهدي ولكني شعرت بالكثير من التشتت، لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب درجة الحرارة أو انخفاض الوقود في الخزان، لكنني لم أتمكن من الوصول إلى المكان الذي تحقيقه.

“على أية حال، تهانينا لبانيايا، هذه هي بطولة العالم للدراجات النارية، إنها صعبة والصف الأول أو أول صفين أكثر من جيد بما فيه الكفاية”.

واحتل الإسباني مافريك بينياليس (أبريليا) المركز الرابع، بينما احتل ثنائي براماك ريسنج مارتن ويوهان زاركو المركزين الخامس والسادس.

ولم يتأهل فابيو كوارتارارو متسابق ياماها، بطل العالم 2021، إلى حصة التجارب الثانية بعد سقوطه في الحصى.