الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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بايرن ميونخ يرصد 70 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع كين

منذ 41 دقيقة
هاري كين

هاري كين

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أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن بايرن ميونخ بصدد تقديم عرض محسن للتعاقد مع النجم الدولي الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير.

وكان بطل ألمانيا قد عرض 56 مليون جنيه استرليني لشراء المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً، إلا أن إدارة النادي اللندني رفضته.

وكشفت صحيفة “دايلي مايل” أن العملاق البافاري يعتزم التقدم بعرض تصل قيمته لنحو 70 مليون جنيه استرليني عله يقنع مسؤولي سبيرز بالتخلي عن قائد منتخب إنجلترا.

لكن الجريدة نوهت إلى أن هذا المبلغ لن يكون كافياً أيضاً لإقناع توتنهام ببيع نجم هجومه.

ويمتد العقد الذي يربط كين بالفريق اللندني حتى صيف العام القادم، مما قد يجبر النادي على بيع اللاعب هذا الصيف خوفاً من خسارته مجاناً العام المقبل.

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