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بايرن يستعيد صدارة الدوري الألماني بالفوز على هيرتا

منذ 13 دقيقة
فريق بايرن ميونيخ- رويترز

فريق بايرن ميونيخ- رويترز

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أحرز بايرن ميونيخ هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على هيرتا برلين متذيل الترتيب ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل أربع جولات من النهاية، الأحد.

وحسم سيرج جنابري وكينجسلي كومان الفوز لبايرن ليستعيد القمة من بروسيا دورتموند الذي تعادل 1-1 مع مضيفه بوخوم يوم الجمعة.

ويملك بايرن 62 نقطة مقابل 61 نقطة لمنافسه ثاني الترتيب.

وكانت المباراة باتجاه واحد في البداية إذ سعى بايرن لافتتاح التسجيل في وقت مبكر، بينما اكتفى هيرتا بالدفاع والاعتماد على دودي لوكباكيو في الهجمات المرتدة.

وأضاع بايرن فرصة التقدم مرتين في الشوط الأول بعد إهدار ساديو ماني وبنجامين بافار فرصتين، فيما أنقذ أوليفر كريستنين حارس هيرتا محاولتين من جنابري وكومان.

ونجح بايرن في افتتاح التسجيل في الدقيقة 69 عندما أرسل يوزوا كيميش تمريرة أمامية إلى جنابري الذي حولها بضربة رأس في المرمى.

وبعد ذلك بعشر دقائق أضاف كومان الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من كيميش.

ووضع بايرن حدا لغيابه عن الانتصارات في أربع مباريات متتالية بجميع المسابقات، وخفف الضغط على مدربه توماس توخيل بعد خروج الفريق من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

وبقي هيرتا، الذي لم ينتصر في ميونيخ منذ موسم 1977-1978، في المركز الأخير وله 22 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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