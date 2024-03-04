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بتكوين تُسجل رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ سعرها اليوم؟

منذ 37 دقيقة
عملة البتكوين

عملة البتكوين

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ارتفعت عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى في عامين متجاوزة عتبة 65 ألف دولار اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، بفعل تدفق للأموال على صناديقها المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة.

ووصل السعر إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 65.537 دولار خلال تداولات مبكرة في أوروبا بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في عامين خلال التعاملات الآسيوية. وسجلت بتكوين في أحدث تداول ارتفاعا أربعة بالمئة عند 65.045 دولار.

وسجلت أكبر عملة مشفرة أعلى مستوى لها عند 68999.99 دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وصعدت من حيث القيمة السوقية 50 بالمئة هذا العام، وجاء معظم الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية مع زيادة التدفقات إلى صناديق بتكوين المدرجة في الولايات المتحدة والتي جرى إطلاقها في وقت سابق هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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