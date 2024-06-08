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بتوقيع المخرج أحمد الجندى.. أمير كرارة يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد

منذ 19 ثانية
أمير كرارة

أمير كرارة

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بدأ النجم أمير كرارة التحضيرات والاستعدادات لفيلمه الجديد، بتوقيع المخرج أحمد الجندى، وإنتاج سينرجى، والفيلم من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندى، حيث يعقد كرارة جلسات عمل مع صناع الفيلم من أجل الاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، بالإضافة إلى ترشيح أسماء الفنانين المشاركين في الفيلم، حيث من المقرر البدء في تصويره مطلع شهر يوليو المقبل.

وكان أمير كرارة قدم آخر أعماله السينمائية عام 2023، بفيلم البعبع وحصد أرقامًا قياسية في السينمات وحصد 43 مليون جنيه، وشارك في بطولة العمل كل من ياسمين صبرى، محمد عبد الرحمن توتة، محمد أنور، باسم سمرة، محمد محمود، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، واخرون، إخراج حسين المنباوى، وتأليف إيهاب بليبل.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم مسلسل في رمضان الماضى بعنوان بيت الرفاعى من بطولة أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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