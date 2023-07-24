الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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بحرفيّة عالية.. "ميّاس" تُبهر العالم بأوّل فيديو كليب لها

منذ 4 دقائق
فرقة ميّاس

فرقة ميّاس

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تحت عنوان “حرّة”، أطلقت فرقة “ميّاس” اللبنانية العالمية الفيديو كليب الأول الخاص بها، على قناتها عبر “يوتيوب”.

ومنذ الدقائق الأولى من إطلاقه، حصد الفيديو كليب آلاف المشاهدات، حيث أبهر العالم بلوحة فنية راقصة قدّمتها الفرقة.

يذكر أن فرقة “ميّاس” تنال شهرة عالميّة، لا سيما بعدما حصدت لقب America’s got talent.

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