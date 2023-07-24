بحرفيّة عالية.. "ميّاس" تُبهر العالم بأوّل فيديو كليب لها

تحت عنوان “حرّة”، أطلقت فرقة “ميّاس” اللبنانية العالمية الفيديو كليب الأول الخاص بها، على قناتها عبر “يوتيوب”.

ومنذ الدقائق الأولى من إطلاقه، حصد الفيديو كليب آلاف المشاهدات، حيث أبهر العالم بلوحة فنية راقصة قدّمتها الفرقة.

كليب #مياس الجديد هو عبارة عن "ابداع"وشغل بحرفية عالية من كل النواحي!

Cinematography ,Coloring

Choreography,Set,Costumes

✨✨ beyond MAGICAL✨✨

(لكل يلي كان مشغول بالو شو رح يعملوا بالمصاري يلي ربحوها،روحوا حضروا الكليب) 😅@mayyasofficial #نديم_شرفان #حرة #mayyass pic.twitter.com/EYtk9v5bEr — joseph nassar (@josephnassar_) July 22, 2023

هيك عمل ممنوع يمرق مرور الكرام!

لازم تحضروا وتشوفوا ابداع فرقة @mayyasofficial بفيديو #حرة 👌🏼♥️

شي بكبّر القلب #مياس pic.twitter.com/4WI4X3jYyf — Charbel Merheb | شربل مرعب (@CharbelBMerheb) July 22, 2023

يذكر أن فرقة “ميّاس” تنال شهرة عالميّة، لا سيما بعدما حصدت لقب America’s got talent.