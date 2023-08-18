بالفيديو - اعتقال رجل قفز من برج إيفل بالمظلة

تستمر الحوادث الأمنية في برج إيفل الشهير بقلب العاصمة الفرنسية باريس، خلال آب الجاري، حيث ألقت الشرطة القبض على رجل قفز من أشهر معالم البلاد باستخدام مظلة، وفق شبكة “سي إن إن” الأميركية.

ونقلت قناة “بي إف إم تي في” التابعة لشبكة “سي إن إن” عن مصادر بالشرطة، أن رجلا تسلّق عمودا من برج إيفل الشهير قبل أن يقفز باستخدام مظلة.

وقالت الهيئة التي تدير برج العاصمة الفرنسية، إن “الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل”.

وبحسب “بي إف إم تي في”، فقد هبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من إيفل، قبل أن تعتقله الشرطة، مبينة أن افتتاح البرج “تأخر قليلا صباح الخميس” بسبب الحادث.

وصباح الإثنين الماضي، تأخّر افتتاح برج إيفل بعد أن عثر مسؤولو الأمن على سائحين أميركيين نائمين في النصب التذكاري.

والسبت الفائت أيضا، أدى إنذار أمني بسبب مخاوف تتعلق بوجود قنبلة، إلى إخلاء 3 طوابق من البرج ذاته لبضعة ساعات، قبل أن يرفع من دون العثور على شيء.

ويعد البرج أحد المعالم الأكثر شهرة في العالم، وتم بناؤه بين عامي 1887 و1889، للاحتفال بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية، ويبلغ ارتفاعه 1083 قدما. ويستقبل حوالي 7 ملايين زائر سنويا.