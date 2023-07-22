السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجم جديد يغادر برشلونة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2023 8:36 مساءً
شادي رياض

شادي رياض

A A A
طباعة المقال

يتواصل الحديث حول النجوم التي يريد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، التخلص منها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي برشلونة إلي تدعيم صفوفه بمزيد من اللاعبين، حيث أعلن هذا الصيف عن التعاقد مع ألكاي جوندوجان في صفقة مجانية من مانشستر سيتي، بالإضافة للمدافع إينيجو مارتينيز القادم من أتلتيك بيلباو، إلي جانب مهاجم أتلتيكو بارانانينسي البرازيلي فيتور روكى، والإسباني أوريول روميو.

برشلونة يتخلص من شادي رياض

وفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن المغربي الشاب شادي رياض، مدافع برشلونة أتم انتقاله إلى ريال بيتيس.

وأكدت أن متبقي فقط تفاصيل صغيرة، بيتيس يريده إعارة مع خيار الشراء وبرشلونة يريد بيعه الآن مقابل 4 مليون يورو + وضع خيار إعادة الشراء في المستقبل.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية منذ 3 سنوات، جعلته يفقد أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي مرتين، الأولى صيف 2021، والثانية الصيف الحالي.

    المزيد من منوعات

    لويس هاميلتون
    هاميلتون يشعل المنافسة في جائزة المجر لسباقات فورمولا 1
    كيليان مبابي
    ريال مدريد يحسم موقفه من أزمة مبابي
    محمد صلاح
    محمد صلاح الأعلى أجراً في ليفربول.. كم يتقاضى؟

    الأكثر قراءة

    الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل
    ولعت بالـ "mtv".. "فيديو" لمعركة بالأيدي بين وئام وهاب وسيمون أبو فاضل
    سيمون أبو فاضل بعد تعرضه للضرب خلال حلقة صار الوقت
    فيديو جديد.. معركة وئام وهاب وسيمون أبو فاضل تنتقل إلى الشارع!
    إشكال بين مناصري حزب الله وحركة امل
    فيديو.. "ولعت" بين الحزب والحركة في مجلس عاشوراء!