نجم جديد يغادر برشلونة

يتواصل الحديث حول النجوم التي يريد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، التخلص منها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي برشلونة إلي تدعيم صفوفه بمزيد من اللاعبين، حيث أعلن هذا الصيف عن التعاقد مع ألكاي جوندوجان في صفقة مجانية من مانشستر سيتي، بالإضافة للمدافع إينيجو مارتينيز القادم من أتلتيك بيلباو، إلي جانب مهاجم أتلتيكو بارانانينسي البرازيلي فيتور روكى، والإسباني أوريول روميو.

برشلونة يتخلص من شادي رياض

وفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن المغربي الشاب شادي رياض، مدافع برشلونة أتم انتقاله إلى ريال بيتيس.

وأكدت أن متبقي فقط تفاصيل صغيرة، بيتيس يريده إعارة مع خيار الشراء وبرشلونة يريد بيعه الآن مقابل 4 مليون يورو + وضع خيار إعادة الشراء في المستقبل.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية منذ 3 سنوات، جعلته يفقد أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي مرتين، الأولى صيف 2021، والثانية الصيف الحالي.