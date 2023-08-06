في آخر تطورات الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، خاصًة مع اقتراب رحيله عن قلعة البلوغرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتلك ديمبلي شرطًا جزائيًا في عقده مع برشلونة يصل إلى 50 مليون يورو حتي نهاية يوليو، فيما يصل إلى 100 مليون يورو في أغسطس الجاري.

وتوصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع برشلونة بحيث ينتقل ديمبيلي إلى حديقة الأمراء مقابل 50 مليون يورو، مقسمة بين النادي ووكيل اللاعب الفرنسي بحسب البند الموجود في عقد اللاعب.

وانتقل ديمبلي إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة كلفت النادي الكتالوني 135 مليون يورو حينها.

برشلونة يفجر مفاجأة حول انتقال ديمبلي

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن كل من برشلونة وباريس سان جيرمان لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن طريقة تقسيم ال 50 مليون يورو الخاصة بانتقال الفرنسي عثمان ديمبلي.

وتابعت، أن برشلونة يرى بأنه يستحق أكثر من 25 مليون يورو، نظرًا لعدم التزام ديمبلي بجميع شروط تعاقده مع النادي الكتالوني.

وذكر الصحفي سانتي أونا، أن برشلونة يريد كسب بعض الوقت في ملف ديمبلي رغم رسائل باريس، إلا أن برشلونة لم يرد بعد، حيث أن الهلال عرض 100 مليون يورو سنوياً من أجله، إلى جانب 50 مليون عمولات ومبلغ انتقال اكبر من باريس، لكن اللاعب الفرنسي رفض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.

ويحق لبرشلونة الاحتفاظ بديمبلي حتى 21 أغسطس الجاري، ومن المحتمل أن يعود ديمبلي من جديد إلى تدريبات الفريق الكتالوني قبل بداية الموسم الجديد، فيما لم يتم حسم موقف اللاعب حتى الأن.