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برشلونة يفسخ عقد مدافعه الفرنسي!

منذ 17 ساعة
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2023 12:49 صباحًا
برشلونة

برشلونة

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أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الجمعة 30-6-2023) توصله لاتفاق لفسخ عقد مدافعه صمويل أومتيتي.

وكان المدافع الفرنسي الدولي قد انضم إلى برشلونة قادما من أولمبيك ليون في 2016 وكان عقده ممتدا حتى 2026.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 29 عاما لسلسلة من الإصابات بعدما ساعد فرنسا في الفوز بكأس العالم 2018 ولعب الموسم الماضي معارا في ليتشي الإيطالي.

وخاض أومتيتي 133 مباراة مع برشلونة وفاز معه بكأس الملك ثلاث مرات والدوري مرتين وكأس السوبر الإسبانية مرتين.

    المصدر :
  • رويترز

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