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برشلونة يقدم وعدا "مثيرا" بشأن الميركاتو

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2023 8:25 مساءً
ماتيو أليماني

ماتيو أليماني

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أشعل ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة، حماس الجمهور الكتالوني بشأن الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرتبط برشلونة بضم عدة لاعبين بارزين، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده في “حديقة الأمراء” هذا الموسم، ويستطيع التوقيع مجانا لأي ناد.

وقال أليماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “رغم أن الميركاتو يبدأ في الصيف، لكن واجب الإدارة الرياضية أن تعمل من أجله على مدار السنة بشكل مستمر”.

وأضاف: “لقد عملنا طوال العام ونتوقع التحرك عند انتهاء الموسم، سواء بشأن العمل على قائمة اللاعبين الحاليين أو الصفقات المقبلة”.

وختم أليماني تصريحاته برسالة لجمهور برشلونة: “سيكون صيفا مثيرا.. أعدكم بهذا الأمر”.

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