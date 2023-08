ضربة موجعة لبرشلونة بابتعاد نجمه عن الملاعب

تعرض نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، لضربة قوية بخسارته جهود نجمه الشاب بيدري بسبب إصابة في الفخذ، بحسب ما أعلن النادي الكتالوني يوم الخميس.

وقال برشلونة في بيان: “تعرض لاعب الفريق الأول لبرشلونة، بيدري، لإصابة في العضلة الرباعية اليمنى، إنه غير متاح لاختياره في الفريق وتعافيه سيحدد (موعد) عودته”.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسبانية أن يغيب ابن العشرين عاما عن الملاعب حتى أربعة أسابيع، علما بأنه غاب عن غالبية النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابة عضلية.

ولعب بيدري في المباراتين اللتين خاضهما النادي في الدوري المحلي في الموسم الجديد، حيث تعادل مع خيتافي من دون أهداف قبل أن يفوز في نهاية الأسبوع الماضي على قاديش 2-0 بفضل هدف متأخر من بيدري بالذات وآخر في الوقت بدل الضائع من فيران توريس.

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية الأحد المقبل ضد مضيفه فياريال لحساب المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

❗ Injury news@Pedri has a right quadriceps injury. He is unavailable for selection and his recovery will determine his return. pic.twitter.com/QfpDKsF1TJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2023