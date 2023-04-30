الأحد 10 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"برنادو سيلفا" يكشف عن ميزة مشتركة ولافتة بين "رونالدو وهالاند"

منذ 34 دقيقة
إيرلينغ هالاند

إيرلينغ هالاند

A A A
طباعة المقال

كشف البرتغالي ولاعب مانشستر سيتي “برنادو سيلفا” عن مزايا الشبه والتميز بين زميله في النادي الإنجليزي ” إيرلينغ هالاند” وزميله في منتخب البرتغال “كريستيانو رونالدو”

وقال سيلفا لصحيفة ديلي ميرور: “هالاند ورونالدو، شخصيتان مختلفتان، لكن هناك أوجه تشابه على أرض الملعب”.

وأضاف: “عندما يكونا في منطقة الجزاء، فإن لديهما هذا الشغف بتسجيل الأهداف”.

وأوضح سيلفا، الذي يلعب مع هالاند منذ بداية العام، بينما يلعب مع رونالدو منذ 2015 في صفوف المنتخب البرتغالي: ” عندما تكون الكرة قريبة من المرمى، يكون هالاند هناك دائمًا ولديه هذه القدرة على (توقع) المكان الذي ستصل إليه الكرة. كريستيانو أيضا كذلك، وهذا هو وجه التشابه”.

وتابع: “بصرف النظر عن ذلك، فهما لاعبان مختلفان، وشخصان مختلفان. لكنهما متشابهان في هذا (الجوع) للرغبة في التسجيل والتسجيل والتسجيل لمساعدة الفريق”.

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو (رويترز)

وسجل هالاند 49 هدفا هذا الموسم حتى الآن، وحطم الرقم القياسي لأهداف محمد صلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد أن سجل 33 هدفا، قبل تسع مباريات لا تزال متبقية في عمر المسابقة.

ويلعب رونالدو (38 عاما) حاليا مع النصر السعودي، بعد أن انتقل له مطلع العام الجاري في صفقة لمدة عامين ونصف يحصل خلالها على نحو 218 مليون دولار أميركي سنويا.

وقال سيلفا: “أتمنى أن يفوز هالاند بالكرة الذهبية لأنه ليس مجرد لاعب جيد فقط، بل إنه أكثر من ذلك بكثير”.

واعتبر أن فوز فريقه مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي ودوري الأبطال هذا الموسم، “يعني أنه سيفوز بالكرة الذهبية”، مضيفا أنه سيكون سعيدا للغاية حينها.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من منوعات

عداء الماراثون البلغاري كراس جورجييف في صندوق زجاجي
عداء بلغاري يحبس نفسه في صندوق زجاجي لـ15 يوماً.. إليكم القصة!
كرة القدم
فالنسيا مهاجم فناربخشه بخير عقب اصطدامه بحارس سيفاس سبور
اعتداء - تعبيرية
بالصورة.. فنان لبنانيّ يتعرّض للضرب في البترون وزوجته تكشف التفاصيل!

الأكثر قراءة

جبران باسيل
شروط باسيل للموافقة على انتخاب فرنجية!
العميد شامل روكز
شامل روكز: نادم على تأييدي للتيار.. وهذا مرشحي لرئاسة الجمهورية!
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب: أنا هرفع قضية وأطالب بتعويض كبير خلينا نأمن مستقبل العيال