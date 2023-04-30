"برنادو سيلفا" يكشف عن ميزة مشتركة ولافتة بين "رونالدو وهالاند"

كشف البرتغالي ولاعب مانشستر سيتي “برنادو سيلفا” عن مزايا الشبه والتميز بين زميله في النادي الإنجليزي ” إيرلينغ هالاند” وزميله في منتخب البرتغال “كريستيانو رونالدو”

وقال سيلفا لصحيفة ديلي ميرور: “هالاند ورونالدو، شخصيتان مختلفتان، لكن هناك أوجه تشابه على أرض الملعب”.

وأضاف: “عندما يكونا في منطقة الجزاء، فإن لديهما هذا الشغف بتسجيل الأهداف”.

وأوضح سيلفا، الذي يلعب مع هالاند منذ بداية العام، بينما يلعب مع رونالدو منذ 2015 في صفوف المنتخب البرتغالي: ” عندما تكون الكرة قريبة من المرمى، يكون هالاند هناك دائمًا ولديه هذه القدرة على (توقع) المكان الذي ستصل إليه الكرة. كريستيانو أيضا كذلك، وهذا هو وجه التشابه”.

وتابع: “بصرف النظر عن ذلك، فهما لاعبان مختلفان، وشخصان مختلفان. لكنهما متشابهان في هذا (الجوع) للرغبة في التسجيل والتسجيل والتسجيل لمساعدة الفريق”.

وسجل هالاند 49 هدفا هذا الموسم حتى الآن، وحطم الرقم القياسي لأهداف محمد صلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد أن سجل 33 هدفا، قبل تسع مباريات لا تزال متبقية في عمر المسابقة.

ويلعب رونالدو (38 عاما) حاليا مع النصر السعودي، بعد أن انتقل له مطلع العام الجاري في صفقة لمدة عامين ونصف يحصل خلالها على نحو 218 مليون دولار أميركي سنويا.

وقال سيلفا: “أتمنى أن يفوز هالاند بالكرة الذهبية لأنه ليس مجرد لاعب جيد فقط، بل إنه أكثر من ذلك بكثير”.

واعتبر أن فوز فريقه مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي ودوري الأبطال هذا الموسم، “يعني أنه سيفوز بالكرة الذهبية”، مضيفا أنه سيكون سعيدا للغاية حينها.