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برومنسية كبيرة سليم عساف يصدر "رفيقة روحي" في عيد الحب

منذ ساعتين
سليم عساف

سليم عساف

هنادي عيسى
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أصدر الفنان سليم عساف أحدث أغنياته بعنوان “رفيقة روحي ” واختار إصدارها خصيصاً في فترة عيد الحب كونها أغنية رومنسية بإمتياز اعتمد فيها على البساطة من حيث اللحن والكلام القريب للمستمع.

الأغنية من كلمات والحان سليم وقد أرفقها بـ Lyrics Video مناسباً لمضمونها وأجوائها الدافئة والهادئة.

ويمكن سماعها على كافة المنصات الموسيقية وصفحات سليم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان سليم قد أصدر بالفترة الماضية أغنيتين بالوقت نفسه “قلبي حديد” و”جمالو” التي انتشرت على موقع تيك توك بشكل لافت وتداولها عدد كبير من الجمهور.

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