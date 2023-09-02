بريتني سبيرز تتهم سام أصغري بأنّه جاسوس

في آخر تطورات علاقة بريتني سبيرز وزوجها السابق سام أصغري، تزعم النجمة أنّ أصغري كان يتعاون سراً مع والدها جايمي ويزوده بمعلومات من شأنها أن تساعد في إبقاء سبيرز تحت الوصاية التي مارسها عليها لمدّة 13 عاماً.

ورغم أنّ سام تقدّم بطلب طلاق في مطلع الشهر الفائت، يقول مصدر مقرّب من النجمة، إنّ سبيرز بدأت تشكّك جدّياً بعلاقتهما قبل فترة طويلة من انفصالهما رسمياً، إذ شعرت أنّ أصغري كان يزوّد والدها بتفاصيل شخصية عن حياتها.

وأشار المصدر: “بريتني لديها سبب للاعتقاد أنّ سام كان يعمل سراً مع والدها جيمي منذ بداية علاقتهما. كان سام يزود جيمي بمعلومات من شأنها أنّ تُبقي سبيرز أسيرة الوصاية، وفي المقابل، سمح لسام بالوصول إليها وإلى مالها. تشعر بريتني الآن أنّ سام كان يخدعها طوال الوقت”.

وكان أصغري قد تقدّم تقدّم بطلب طلاق من زوجته بريتني سبيرز (41 عاماً)، بعد 14 شهراً فقط على زواجهما وعلاقة دامت 7 سنوات، بسبب “اختلافات لا يمكن إصلاحها”.

ومنذ انتشار خبر انفصالهما، كثرت الاتهامات والادّعاءات التي أطلقها أصغري بحق سبيرز، منها أنّ النجمة كانت عنيفة معه وأقدمت على خيانته.

وأشارت مصادر إلى أنّ أصغري طالب النجمة بأن تدفع له النفقة الزوجية وأتعاب محاميه، كما أنّه يبتزها لتدفع له أكثر مما اتّفقا عليه في اتفاق ما قبل الزواج، مقابل عدم الإفصاح عن أسرارها المحرجة والخاصة.