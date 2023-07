بريتني سبيرز تنضم إلى نادي "المليارات"

رغم مرور 7 سنوات منذ أن أصدرت بريتني سبيرز ألبومها الأخير، لكنها لا تزال تتصدر الأخبار في مجال الموسيقى، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصبحت سبيرز عضوة في “نادي المليارات” من “سبوتيفاي”، عندما وصلت أغنيتها “Toxic” لعام 2003 إلى مليار مشاهدة، وفقاً لمنصة البث. وانضمت سبيرز إلى فنانين آخرين، بما في ذلك ABBA بأغنية Dancing Queen المنفردة في عام 1976، وأغنية I Wanna Dance With Somebody لويتني هيوستن عام 1987، وأغنية Wild Idts للدي جي خالد من عام 2017، بالوصول إلى هذا الإنجاز. وتأتي هذه الأخبار في أعقاب تعاون سبيرز أخيرا مع الفنان وليام لأغنية بعنوان “Mind Your Business”.

وتمثل الأغنية ثاني تعاون لسبيرز منذ ألبومها المنفرد لعام 2016 “Glory”.