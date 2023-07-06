بريتيني يهزم سونيجو في بطولة ويمبلدون

تعافى الإيطالي ماتيو بريتيني من بداية متعثرة في مستهل مشواره ببطولة ويمبلدون للتنس ليهزم مواطنه لورنتسو سونيجو 6-7 و6-3 و7-6 و6-3 اليوم الخميس 6/7/2023 في مباراة تأثرت بهطول الأمطار.

وعانى بريتيني، الذي خسر نهائي ويمبلدون 2021 أمام نوفاك ديوكوفيتش، من مشكلة في البطن هذا الموسم وانسحب من بطولات كوينز ومونت كارلو ومدريد وفرنسا المفتوحة.

وبعدما خسر المجموعة الأولى بفارق ضئيل يوم الثلاثاء وتأجلت مباراة الدور الأول ليوم كامل بسبب هطول الأمطار، تقدم اللاعب البالغ عمره 27 عاما في نتيجة المجموعة الثانية 5-3 بضربة أمامية صاروخية قبل أن يحسم المجموعة.

ورفع بريتيني مستواه في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة ليحكم قبضته على المباراة على أرض زلقة تسببت في سقوطه في وقت سابق.

وتوقفت المباراة أمس الأربعاء عندما كان اللاعبان متعادلين 1-1 في المجموعة الرابعة بعدما سقط سونيجو، الذي هزم بريتيني في شتوتجارت هذا العام، أرضا.

وعندما عاد اللاعبان إلى الملعب رقم 12 اليوم الخميس، وضع بريتيني منافسه تحت الضغط في الشوط السادس بضربات فوز رائعة على جانبي الملعب ليكسر إرسال سونيجو ومضى لحسم المباراة.

ويواجه بريتيني في الدور المقبل الأسترالي أليكس دي مينو المصنف 15 في البطولة الذي تغلب على البلجيكي القادم من التصفيات كيمر كوبيانس 6-7 و6-3 و6-3 و7-6.