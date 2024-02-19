بريطانيا تمنع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

كشفت صحيفة “تايمز” أن عدد من المدارس البريطانية أعلنت عن حظر شامل على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وقامت بإصدار تعليمات بتفتيش حقائب التلاميذ وتعزيز الانضباط في المؤسسات التعليمية.

وأضافت الصحيفة: “ستكون الهواتف المحمولة محظورة في المدارس البريطانية وفقا للتعليمات التي تم إصدارها اليوم لرؤساء المدارس، وذلك من أجل تقليل الاضطرابات وتحسين السلوك في الغرف الدراسية”.

وأوضح المصدر نفسه، أن “الطلاب الذين سوف ينتهكون هذا الحظر سوف يواجهون عقوبة البقاء بعد الدروس وكذلك مصادرة هواتفهم المحمولة لفترة يعتبرها ضروريا رئيس المدرسة”.

تجدر الإشارة إلى أن التعليمات تقدم للمدارس أربعة أساليب مختلفة من أجل ضمان مراعاة القواعد الجديدة. ويبقى الخيار “الأبسط” هو فرض حظر كامل على استخدام الهواتف المحمولة في أراضي المدرسة.

ويضم الخياران الثاني والثالث تسليم الهواتف لموظفي المدرسة أو تركها في خزائن خاصة خلال الدروس. أما الأسلوب الرابع فيسمح بالاحتفاظ بالهواتف المحمولة، لكن بشرط “عدم استخدامها أو رؤيتها أو سماعها”.

المصدر: عربي 21