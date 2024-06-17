بسام كوسا يثير الجدل ويسخر من فيديو لممثلة سورية

لم تمر تصريحات بسام كوسا مرور الكرام،حول مهنة التمثيل والممثلات وسخريته بشكل مبطن من استخدام الذكاء الاصطناعي في فيديو “فاضح” انتشر منذ فترة لفنانة سورية، وأثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النجم الشهير خلال حواره مع برنامج عبر “يوتيوب”، “في قسم من الممثلات والسيدات والآنسات زميلاتنا، فعلاً بينرفع الراس فيهن من كتر ما موهوبين وشغلن حلو وأخلاقن حلوة”، مضيفاً “لكن القسم الأكبر مهنة التمثيل هي عبارة عن ستارة لممارسة مهن أخرى”.

كما أضاف “أنا مسؤول عن كلامي، وعم شوف هلق شو عم بيصير شي بحطوه بالذكاء الاصطناعي على فكرة، انه والله هي مو أنا الذكاء الاصطناعي مسوينها علي، على أساس نحنا كنا سابقينه للذكاء الاصطناعي”.

استمر بسام بحديثه عن بعض الممثلات، “ولذلك أنا بشوف انه واحدة من أخطر الاشياء مو دخول هؤلاء على هذه المهنة الحضارية العبقرية، مين سمح لهم يدخلوا، مين ينتج لهن مشان شو؟ شو عم يعملو بدول أخرى؟ يعني مين هادول انه على اي اساس هادول بعدين بعد 4 او 5 سنين بتطلع بتلاقيها عالتلفزيون عم تحكي عن بناء الأسرة وتربية الاطفال والحياة الاجتماعية انه نجمة أنا نجمة”.

إلى ذلك، كشف بسام كوسا، على أنه انتهى من عمل منذ فترة لكنه لم يبصر النور حتى اليوم بسبب ممثلة، حيث قال “أنهينا العمل وخلصناه وأنجزناه بس لأنه كان اسمها بعد اسمي قام لحد الآن ما انعرض المسلسل، هني مجموعة بفضل ما غوص كتير بس هاد انعكاس لواقع متردي”.

في المقابل، عبر كثيرون من متابعي مواقع التواصل عن تأييدهم لحديث النجم السوري، مشيرين إلى أنه فنان حقيقي يقدر الفن.

كما تساءل كثيرون عن وجود العديد من الأسماء النسائية في الأعمال الفنية رغم افتقارهن للموهبة، وسط إشادة بذكاء الفنان في التلميح عن حجة استخدام الذكاء الاصطناعي في فيديو “فاضح” لفنانة سورية شغل وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، إلا أن محاميها خرج وأكد أن الفيديو مفبرك بتقنية “التزييف العميق”.