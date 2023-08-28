بسبب إصابة بالفخد.. فينيسيوس جونيور يغيب عدة أسابيع

قال ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الاثنين إن المهاجم فينيسيوس جونيور قد يغيب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ أمام سيلتا فيجو يوم الجمعة الماضي.

وقالت مصادر قريبة من اللاعب لرويترز إنه من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين خمسة وستة أسابيع وسيغيب عن أول مباراتين للبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوليفيا وبيرو في سبتمبر\أيلول المقبل.

وقال ريال مدريد “كشفت الفحوصات التي خضع لها فينيسيوس جونيور بواسطة الفريق الطبي لريال مدريد إصابته في الفخذ الأيمن. سيراقب النادي برنامج تعافيه”.

وتعد إصابة اللاعب البالغ من العمر 23 عاما أحدث انتكاسة يتعرض لها ريال مدريد حيث من المتوقع أن يغيب حارسه تيبو كورتوا والمدافع إيدر ميليتاو عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

كما سيغيب الوافد الجديد أردا جولر عن الملاعب لعدة أشهر للتعافي من جراحة في الركبة.

ويتعافى لاعب الوسط داني سيبايوس والظهير فيرلان مندي من إصابات عضلية تعرضا لها خلال الأسابيع القليلة الأولى من الموسم.