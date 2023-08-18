الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
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بسبب اصابة مزعجة.. البطل الأولمبي البرتغالي بيتشاردو يغيب عن بطولة العالم للقوى

منذ 5 دقائق
البرتغالي بيدرو بيتشاردو

البرتغالي بيدرو بيتشاردو

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لن يدافع البرتغالي بيدرو بيتشاردو البطل الاولمبي في الوثب الثلاثي عن لقبه العالمي في بطولة العالم لألعاب القوى في المجر بسبب آلام تعرض لها في أسفل الظهر.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لألعاب القوى انسحاب بيتشاردو يوم الخميس 17\8\2023 مشيرا إلى أن الإصابة المزعجة أبعدته بالفعل عن عدة أحداث هذا الموسم بما في ذلك البطولات المحلية.

وبيتشاردو البالغ من العمر 30 عاما هو أحدث بطل ينسحب من بطولة العالم التي ستبدأ غدا السبت 19\8\2023.

وقالت الأمريكية سيدني ماكلولين-ليفرون بطلة الأولمبياد في سباق 400 متر حواجز وحاملة الرقم القياسي العالمي الأسبوع الماضي إنها ستغيب عن بطولة العالم بسبب “مشكلة بسيطة في الركبة”.

ثم أعلن زميلها في الفريق مايكل نورمان يوم الثلاثاء الماضي أنه لن يدافع عن لقبه في سباق 400 متر بعد “موسم محبط للغاية” من التعامل مع “انتكاسة تلو الاخرى”.

وقال نورمان إنه سيعيد التركيز على أولمبياد باريس 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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