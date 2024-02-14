بسبب "تسلا".. مطعم وجبات سريعة يخسر معركة قضائية أمام إيلون ماسك

خسر مالك مطعم “دجاج وبيتزا تسلا” معركة قضائية أمام رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية: إنه عندما أراد “أمجان علي” تسجيل مطعمه بشكل قانوني آملا في افتتاحه قريبا بالمملكة المتحدة، سارع ماسك لحماية علامته الأكثر شهرة، متقدما بطلب إبطال لعلامة علي التجارية، بحجة أنها ستستغل سمعة “تسلا” بشكل “غير عادل”.

وحكم مكتب الملكية الفكرية لصالح تسلا، فيما فرض على صاحب المطعم غرامة قدرها 4000 جنيه إسترليني وتكاليف قانونية تزيد على 8000 جنيه أخرى.

وتعليقا على القرار القضائي، قال علي: “هذا مبلغ كبير جدا، أنا أدير مطعما صغيرا لبيع الوجبات الجاهزة، لكن تسلا يملكها أغنى رجل في العالم، وليس من السهل محاربته”.

وأضاف أنه تقدم في البداية بطلب للحصول على علامته التجارية في مايو 2020 على أمل فتح مشروع تجاري جديد للوجبات الجاهزة في مانشستر، مدعيا أنه استقر على اسم “دجاج وبيتزا تسلا” Tesla Chicken and Pizza تكريماً للمخترع الشهير نيكولا تسلا.

وقال: “عندما قرأت عنه، بدا لي ذكياً للغاية؛ إذ اخترع الكثير من الأشياء.. لقد أطلق إيلون ماسك على شركته اسم “تسلا” بسبب نيكولا تسلا، وهو ما أفعله أنا أيضا. إنها ليست كلمة فريدة من نوعها”.