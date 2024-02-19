بسبب ثعابين وتنانين.. توقيف رجل في مطار بانكوك

أفاد مسؤولو الجمارك التايلاندية الإثنين، توقيف رجل من منغوليا في مطار بانكوك الدولي، عندما كان يستعد للصعود إلى إحدى الطائرات، وفي حقيبته ثعابين وتنانين كومودو وسلاحف،

وتُعرَف المملكة بأنها مركز لتهريب الحيوانات البرية نحو أسواق رئيسية مثل فيتنام أو الصين، حيث تُستخدم في الطب التقليدي.

وعثرت عناصر الجمارك على تنينَي كومودو و6 سلاحف هندية، و8 من حيوانات الإغوانا، و5 ثعابين، وأفعى من نوع أصلة عاصرة، و24 سمكة.

وعثر على هذه الحيوانات البرية خلال تفتيش أمتعة الرجل الذي كان يستعد للصعود إلى طائرة كانت تتجه إلى أولان باتور، عاصمة منغوليا.

وأشارت إدارة الجمارك إلى أن السلطات اتهمت الرجل بتهريب حيوانات محمية.

وفي أكتوبر الماضي، أوقف مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك أحد موظفيه عن العمل، بعدما هرّب مسافر أكثر من 30 حيوانا حيا في طائرة متجهة إلى تايوان.

وكانت الحيوانات المهربة عبارة عن اثنين من ثعالب الماء الصغيرة و28 سلحفاة صغيرة وغريرا.