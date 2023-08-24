بسبب قبلة.. الفيفا يبدأ إجراءات انضباطية ضد رئيس الاتحاد الإسباني

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) (الخميس 24-8-2023) إن لجنة الانضباط بدأت إجراءات ضد رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بعد واقعة تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو في الفم دون رغبتها خلال مراسم التتويج بكأس العالم للسيدات.

وأثارت الواقعة، أثناء توزيع روبياليس الميداليات الذهبية عقب فوز إسبانيا 1-صفر على إنجلترا في النهائي يوم الأحد الماضي، غضبا شديدا داخل وخارج إسبانيا، وقالت إيرموسو إنها “لا يجب أن تمر دون عقاب”.

وذكر الفيفا في بيان “أبلغت لجنة الانضباط لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنها فتحت إجراءات انضباطية ضده استنادا على الوقائع التي حدثت في نهائي كأس العالم للسيدات”.

وأضاف “ربما تتضمن الوقائع خرقا للمادة 13 بميثاق الانضباط للفيفا” والمتعلق “بالسلوك الهجومي” من اللاعبين والمسؤولين.

واعتذر روبياليس، الذي وصف منتقديه بأنهم “حمقى” في البداية، عبر فيديو يوم الاثنين الماضي لكنه فشل في تخفيف الضجة.

وطالبت يولاندا دياث القائمة بأعمال النائب الثاني لرئيس الوزراء روبياليس بالاستقالة لأنه “هاجم إمرأة دون شك”، بينما طالبت رابطة دوري كرة القدم للسيدات في إسبانيا بإقالته.

وطالبت إيرموسو بإجراءات “رادعة” بحق روبياليس.

وقالت “نحرص على ألا يفلت مرتكبو مثل هذه الأفعال من العقاب، وأن تتخذ إجراءات رادعة لحماية لاعبات كرة القدم من أفعال نعتقد أنها غير مقبولة”.