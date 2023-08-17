بسبب كتاب.. وزارة الدفاع الإيطالية تتخذ إجراء تأديبيا بحق أحد كبار جنرالات الجيش

أمر جويدو كروزيتو وزير الدفاع الإيطالي الخميس باتخاذ إجراء تأديبي ضد أحد كبار جنرالات الجيش بعد نشره كتابا يستخف فيه بمجتمع الميم والمهاجرين والأقليات ومناصري حقوق النساء.

وندد كروزيتو بكتاب روبرتو فاناتشي واصفا إياه بأنه “ثرثرة … تسيء للجيش ووزارة الدفاع والدستور”.

وأضاف “ولهذا السبب، ستتخذ وزارة الدفاع الإجراء التأديبي المتوقع”.

وكان فاناتشي رئيسا لوحدة المظلات الخاصة الإيطالية، ونفذ مهمات في العراق وأفغانستان، وتقلد منصب الملحق الدفاعي الإيطالي في موسكو من 2020 حتى سبتمبر أيلول الماضي حينما طُرد في أعقاب حرب أوكرانيا.

وعُين بعد ذلك رئيسا للمعهد الجغرافي العسكري في إيطاليا.

ويقول فاناتشي في كتابه إن الرجال المثليين ليسوا طبيعيين وإن ثمة “حملة دولية لدعم المثليين” تحاول غسل دماغ العالم.

وبدا أنه يثير تساؤلات عما إذا كان من الممكن أن يكون ذوو البشرة السمراء إيطاليين، مشيرا إلى باولا إيجونو لاعبة الكرة الطائرة الدولية الإيطالية المولودة في إيطاليا لأبوين نيجيريين.

وقال فاناتشي لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن كلماته انتُزعت من سياقها ولا تعكس ما دونه في كتابه.