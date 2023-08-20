بشق الأنفس.. برشلونة يحقق أول انتصاراته بالدوري الإسباني

تمكن برشلونة في تحقيق أول فوز له في الموسم الجديد، وذلك بعد تعثره في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

واستضاف برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، نظيره قادش، مساء اليوم الأحد، وذلك على ملعبه الجديد “مونتجويك”.

واستطاع برشلونة تحقيق الفوز بطريقة صعبى على حساب ضيفه قادش بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الثانية من الليغا.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، انتظر برشلونة حتى الدقيقة 82، حين سجل لاعبه الشاب بيدري هدف التقدم.

وقبل نهاية اللقاء بـ3 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 94، سجل فيران توريس الهدف الثاني لصالح الفريق الكتالوني.

ورغم الفوز، لكن برشلونة لم يقدم عرضا مقنعا من الناحية الهجومية، تاركا الشك لدى جماهيره بشأن قدرة الفريق في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

يذكر أن المباراة شهدت مشاركة الشاب الإسباني لامين يامال بشكل أساسي مع برشلونة، ليدخل التاريخ من أوسع الأبواب.

وبات يامال أصغر لاعب يشارك أساسيا مع برشلونة في التاريخ، والأصغر بالليغا في القرن الـ21 عن عمر 16 عاما و38 يوما.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما توقف رصيد قادش عند 3 نقاط بالمرتبة الـ11.

ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد – 6 نقاط

فالنسيا – 6 نقاط

جيرونا – 4 نقاك

برشلونة – 4 نقاط

أتلتيكو مدريد – 3 نقاط