الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بشكل مفاجئ.. سان جيرمان يفعل بند شراء ديمبلي

منذ 46 دقيقة
عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي

A A A
طباعة المقال

قام باريس سان جيرمان بخطوة مفاجئة وغير متوقعة تتعلق بضم الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن باريس سان جيرمان، توصل لاتفاق مع ديمبلي على عقد مدته 5 سنوات، لكنه لم يقم حتى مساء يوم الإثنين بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة والبالغ 50 مليون يورو.

وأوضحت هذه التقارير أن الشرط الجزائي في عقد ديمبلي ارتفع إلى 100 مليون يورو بداية من اليوم الثلاثاء 1 أغسطس/ آب.

ولكن، بحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان قام وقبل نهاية، مساء اليوم الإثنين، بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة والبالغ 50 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مع برشلونة في محاولة منه لتقسيط مبلغ الشرط الجزائي.

وأمام باريس سان جيرمان 5 أيام للوصول إلى حل مع برشلونة بشأن تقسيط قيمة الشرط الجزائي.

وحال عدم الوصول لاتفاق، سيقوم باريس سان جيرمان بدفع المبلغ كاملا إلى برشلونة، وهو ما يعني أن ديمبلي سيصبح لاعبا في سان جيرمان خلال أيام قليلة.

    المزيد من منوعات

    كيليان مبابي
    حسم الأمر.. مبابي ينهي آمال باريس سان جيرمان
    منتخب سيدات أمريكا
    كأس العالم للسيدات.. أمريكا تتأهل لدور 16
    فيفي عبدو
    فيفي عبده تبرر وصفها محمد عبده بـ "الرقاصة"!

    الأكثر قراءة

    فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
    "معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
    سالم زهران
    سالم زهران يحذر من أمر خطير سيطال المخيمات الفلسطينية والسورية!
    أبو أشرف العرموشي
    فيديو.. لحظة اغتيال أحد قادة حركة فتح في مخيم عين الحلوة