بشكل مفاجئ.. سان جيرمان يفعل بند شراء ديمبلي

قام باريس سان جيرمان بخطوة مفاجئة وغير متوقعة تتعلق بضم الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن باريس سان جيرمان، توصل لاتفاق مع ديمبلي على عقد مدته 5 سنوات، لكنه لم يقم حتى مساء يوم الإثنين بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة والبالغ 50 مليون يورو.

وأوضحت هذه التقارير أن الشرط الجزائي في عقد ديمبلي ارتفع إلى 100 مليون يورو بداية من اليوم الثلاثاء 1 أغسطس/ آب.

ولكن، بحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان قام وقبل نهاية، مساء اليوم الإثنين، بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة والبالغ 50 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مع برشلونة في محاولة منه لتقسيط مبلغ الشرط الجزائي.

وأمام باريس سان جيرمان 5 أيام للوصول إلى حل مع برشلونة بشأن تقسيط قيمة الشرط الجزائي.

وحال عدم الوصول لاتفاق، سيقوم باريس سان جيرمان بدفع المبلغ كاملا إلى برشلونة، وهو ما يعني أن ديمبلي سيصبح لاعبا في سان جيرمان خلال أيام قليلة.