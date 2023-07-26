بطولة فيلم "سبايدرمان" تتأرجح بين هذين الممثلين

تتضارب المعلومات حول إمكانية عودة الممثل الأميركي توبي ماغواير، لأداء شخصية سبايدرمان، التي كان أول من جسّدها على الشاشة، أو أن يستمر الممثل البريطاني توم هولاند في تجسيد الشخصية، في الفيلم المقرر إنتاجه قريباً.

وكان الممثل توماس هادن تشيرش، الذي لعب دور “رجل الرمال – ساندمان” الشرير في فيلم “سبايدرمان 3” عام 2007، قد ذكر في تصريح نشرته مجلة “بيبول” أنه سمع شائعات عن مساعي المخرج سام ريمي يسعى لاستعادة توبي إلى فيلمه الجديد. وتحدث تشيرش عن رأيه الشخصي، معرباً عن أمله بعودة توبي لأداء الدور، ولو أصبح بقترب من بلوغ الخمسين.

ورفضت المكاتب الإعلامية للممثل ماغواير والمخرج ريمي، وحتى شركة الإنتاج سوني بيكتشرز، الرد على مجلة “بيبول” للحصول على إجابة حول إمكانية عودة ماغواير للعب الدور.

لكن المجلة لفتت إلى أن ماغواير أعرب في كانون الثاني 2023، عن اهتمامه بالعودة إلى الدور مرة أخرى، حيث عبر في تصريح عن حبّه لهذه النوعية من الأفلام، واستعداده لقراءة أي سيناريو جديد، متسائلاً: “ولماذا لا أريد أن أفعل ذلك؟”.