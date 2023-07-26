الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بطولة فيلم "سبايدرمان" تتأرجح بين هذين الممثلين

منذ 47 دقيقة
A A A
طباعة المقال

تتضارب المعلومات حول إمكانية عودة الممثل الأميركي توبي ماغواير، لأداء شخصية سبايدرمان، التي كان أول من جسّدها على الشاشة، أو أن يستمر الممثل البريطاني توم هولاند في تجسيد الشخصية، في الفيلم المقرر إنتاجه قريباً.

وكان الممثل توماس هادن تشيرش، الذي لعب دور “رجل الرمال – ساندمان” الشرير في فيلم “سبايدرمان 3” عام 2007، قد ذكر في تصريح نشرته مجلة “بيبول” أنه سمع شائعات عن مساعي المخرج سام ريمي يسعى لاستعادة توبي إلى فيلمه الجديد. وتحدث تشيرش عن رأيه الشخصي، معرباً عن أمله بعودة توبي لأداء الدور، ولو أصبح بقترب من بلوغ الخمسين.

ورفضت المكاتب الإعلامية للممثل ماغواير والمخرج ريمي، وحتى شركة الإنتاج سوني بيكتشرز، الرد على مجلة “بيبول” للحصول على إجابة حول إمكانية عودة ماغواير للعب الدور.

لكن المجلة لفتت إلى أن ماغواير أعرب في كانون الثاني 2023، عن اهتمامه بالعودة إلى الدور مرة أخرى، حيث عبر في تصريح عن حبّه لهذه النوعية من الأفلام، واستعداده لقراءة أي سيناريو جديد، متسائلاً: “ولماذا لا أريد أن أفعل ذلك؟”.

    المزيد من منوعات

    السباحة الأسترالية أوكالاهان
    رقم قياسي عالمي جديد في سباق 200 متر حرة للسيدات
    لوحة ليلة النجوم
    لوحة "ليلة النجوم".. أفضل عمل فني بالعصر الحديث
    فرقة البولشوي الروسية
    أول جولة منذ جائحة كورونا.. فرقة البولشوي الروسية في الصين

    الأكثر قراءة

    طقس حار - تعبيرية
    الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل
    وفاة فتاة تركية بطريقة مروّعة
    بعد موافقتها على الزواج.. وفاة فتاة تركية بطريقة مروّعة
    أمريكية تنهار من الصدمة بعد أن ربحت اليانصيب
    رقم خيالي.. انهيار امرأة أمريكية بعد فوزها باليانصيب!