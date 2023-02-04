بطولة لبنان لكرة القدم.. الأنصار يعزّز صدارته بفوزه على شباب الساحل (3-1)

عزّز فريق الأنصار صدارته لـ”سنيبس” بطولة لبنان لكرة القدم، بفوزه على شباب الساحل بنتيجة 3-1، في المباراة التي أجريت السبت على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب البلدي في جونية، بافتتاح الجولة الخامسة والأخيرة من ذهاب سداسية الاوائل.

وسجل للأنصار حسام اللواتي (د 62)، الحاج مالك تال (74) ونادر مطر (86) وللساحل زين فران (52).

ورفع الأنصار رصيده إلى 25 نقطة بالصدارة متقدما مؤقتا بفارق 5 نقاط أمام العهد حامل اللقب والنجمة حيث يلعب الاول أمام الشباب الغازية الاثنين المقبل، والثاني مع البرج غدا، أما شباب الساحل فبقي رصيده 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.

فاز فريق التضامن صور على ضيفه الصفاء بنتيجة 4-1 في المباراة التي أجريت اليوم السبت على ملعب صور البلدي في اختتام الجولة الخامسة والأخيرة من ذهاب سداسية الأواخر.

وسجّل للتضامن صور حسن حويلا (30 خطأ في مرماه)، حسن قعفراني (45+2)، جواد كوثراني (56) وكريم منصور (84)، وسجل للصفاء ديالو (77).

وبهذا الفوز عزز التضامن صدارته للسداسية برصيد 17 نقطة، في حين تراجع الصفاء الى المركز الرابع بـ11 نقطة متأخرا بفارق تسجيل الأهداف عن الحكمة الذي خسر أمس أمام السلام زغرتا 0-2.

وفاز فريق طرابلس على ضيفه الاخاء الاهلي عاليه بنتيجة 3-1 على ملعب رشيد كرامي البلدي بالجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة ذهاب سداسية الاواخر.

وسجل لنادي طرابلس الكونغولي بيني دو ديو (د24)، محمد قرحاني (79) وسليمان ابو زمع (90+1)، في حين سجل للإخاء الاهلي علي حيدر (10).

وبهذا الفوز رفع نادي طرابلس رصيده إلى 16 نقطة بوصافة هذه السداسية، وتوقف رصيد الاخاء الاهلي عند 7 نقاط ولا يتقدم غير بفارق الأهداف على السلام زغرتا الأخير.