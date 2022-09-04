بطولة الدوري اللبناني.. انتصارات متزامنة للعهد والنجمة

استهل العهد حامل اللقب مشواره في الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، بالفوز على مضيفه الاخاء الاهلي عاليه 2 – 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، في ختام المرحلة الاولى.

وسجل محمد حيدر اصابة الفوز للعهد من ضربة جزاء “بنالتي” في الدقيقة 91، بعدما كان حسين دقيق منح الفريق الاصفر التقدم في الدقيقة 23. في حين سجل البرازيلي كارلوس لومبا اصابة الاخاء الاهلي في الدقيقة 41.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز النجمة على الحكمة بيروت بثنائية بيضاء 2 – 0، سجلها حسن مهنا وعلي علاء الدين.

وعلى ملعب صور البلدي في صور، تعادل التضامن صور وضيفه طرابلس الرياضي سلبا 0 – 0.