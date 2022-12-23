بعد أدائه المتميّز.. بونو على قائمة المرشحين لـ "أفضل حارس في العالم"

بعد الأداء المتميّز الذي ظهر به في “مونديال قطر”، وُضع ياسين بونو حارس منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني، على قائمة الفيفا للمرشحين المحتملين للفوز بجائزة “أفضل حارس في العالم لعام 2022”.

فقد استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في تقريرٍ له أسماء 7 حراس مرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم، وجاء بينهم حامي عرين “أسود الأطلس” بونو، الذي تألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.

يشار إلى أنّ جائزة أفضل حارس في العالم لعام 2022، هي ضمن مجموعة من الجوائز التي سيقوم الفيفا بتوزيعها خلال حفل جوائزه المرتقب.

7 مرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم 2022:

هذا وضمّت قائمة الفيفا للحراس المرشحين المحتملين للفوز بجائزة الفيفا لأفضل حارس في العالم، إلى جانب بونو، البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، والألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس دينامو زغرب، والفرنسي مايك ماينان حارس ميلان الإيطالي.

كما ضمت القائمة، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي، والذي توّج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، وحصل على جائزة “أفضل حارس في البطولة”.

هذا وسيُعلنُ عن جوائز الأفضل من FIFA لكرة القدم يوم 27 شباط 2023، وستُمنح الجوائز تقديرًا للإنجازات في الفترة من 8 آب 2021، إلى 18 كانون الأول 2022.