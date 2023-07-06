بعد أول موعد غرامي.. أرسلت له 159 ألف رسالة واقتحمت منزله

في واقعة طريفة، اعترفت امرأة من ولاية أريزونا الامريكية أنها أرسلت 159 ألف رسالة نصية إلى رجل واقتحمت منزله بعد أن إلتقيا في موعد يتيم.

وتم العثور على جاكلين أديس غير مؤهلة عقليًا للمثول أمام المحكمة في مارس. لكنها تريد أن تنظر هيئة محلفين في قضيتها، معتقدة أنهم سيأمرونها بالزواج من الرجل.

وقالت أديس لصحيفة “أريزونا ريبابليك” في مقابلة جديدة في السجن: “سيقولون ،” أنت لست مذنبة ، وفوق ذلك، نطلب منكما الزواج “.

وكانت أديس وراء القضبان في سجن مقاطعة ماريكوبا منذ مايو 2018 بعد أن زُعم أنها طاردت الرجل وضايقته لمدة 10 أشهر.

وتبين أنها أرسلت له رسائل نصية تهديدية، بما في ذلك رسالة نصها: “سأصنع السوشي من كليتيك وعصي تناول الطعام من عظام يدك “كما كتبت واحدة أخرى: “يا إلهي ماذا كنت سأفعل بدمك! أريد أن أستحم فيه.

والتقت المرأة بالرجل تعيس الحظ الذي تم تحديده فقط على أنه الرئيس التنفيذي لشركة تبيع منتجات العناية بالبشرة على موقع المواعدة “لوكسي” وهو موقع خدمة مواعدة عبر الإنترنت.

ولا يمكن الوصول إلى لوكسي إلا من قبل أولئك الذين يكسبون أكثر من 20 الف دولار أو إذا تم التصويت لهم من قبل أعضاء آخرين بناءً على جاذبيتهم.

وقالت السلطات إن المرأة والرجل تجاذبا أطراف الحديث على الموقع لبضعة أيام ثم ذهبوا في موعد واحد.

وعلى الرغم من أن الرجل أخبر أديس أنه لا يريد رؤيتها مرة أخرى، فقد زُعم أنها بدأت في إرسال الرسائل النصية إليه باستمرار – أحيانًا تصل إلى 500 مرة في اليوم، و اتصل الرجل الذي كان خارج البلاد بالشرطة وقال إن فيديو المراقبة أظهر أن أديس كان داخل منزله.

وبالفعل وجد الضباط أديس تستحم في منزله. وعندما سألها الضباط عن سبب وجودها ، بدأت بالحديث دون سبب عن “معادلات علمية.”

وقالت لهم: “أعتقد أنني اختلقت سيناريو كامل في رأسي بحيث أنني أعيش هنا، لذلك أتيت إلى هنا وتظاهرت أن هذا ما كان يحدث”.

واعتبرت المرأة غير مؤهلة عقليًا في جلسة استماع، وقالت صحيفة “ذا زيببليك” أن اثنين من أخصائيين الصحة العقلية الثلاثة الذين التقوا معها وجداها غير مؤهلة عقليًا للمحاكمة ، لكنها قابلة للإصلاح.