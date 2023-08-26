بعد إيقافه.. رئيس الاتحاد الإسباني يقرر الدفاع عن نفسه

قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، السبت، إنه سيدافع عن نفسه بعد قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بإيقافه بسبب فضيحة تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو في فمها خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات.

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا وقال “أكد لويس روبياليس أنه سيدافع بشكل قانوني عن نفسه أمام الجهات المختصة، وهو يثق تماما في الفيفا ويكرر أنه بهذه الطريقة يحصل على فرصة بدء دفاعه حتى تظهر الحقيقة وتتضح براءته الكاملة”.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، إيقاف روبياليس مؤقتا لمدة 90 يوما وسط ضجة أثارها بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني إيرموسو وقبلها على الفم خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وتمسك روبياليس بمنصبه رغم توقعات باستقالته بالأمس بينما لوح الاتحاد الإسباني باتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن رئيسه بعدما قالت إيرموسو إن القبلة لم تكن بالتراضي.

وقال الفيفا في بيان “قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا… اليوم إيقاف السيد روبياليس مؤقتا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي”.

كما أمرت اللجنة رئيس الاتحاد ومسؤولي الاتحاد الإسباني وموظفيه بالامتناع عن التواصل أو محاولة التواصل مع إيرموسو أو من حولها.

وكانت تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم ولاعبات أخريات قد أعلنّ أنهن لن يلعبن مباريات دولية طالما استمر روبياليس في منصبه رئيسا للاتحاد.