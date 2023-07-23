بعد استبعاده من المعسكر.. الاتحاد الفرنسي يدعم مبابي ويُحذّر "سان جيرمان"

انتقد الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين، نادي باريس سان جيرمان، على أعقاب استبعاد كيليان مبابي عن قائمة الفريق الّتي ستخوض جولة تحضيرية في اليابان، استعداداً للموسم المقبل 2024/2023.

وأصدر الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين بياناً رسمياً، انتقد فيه تصرفات النادي الباريسي وهدد باتخاذ إجراءات قانونية، وفقاً لموقع “Bleacher Report”.

وقال الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين في بيانه: “اللاعبون جميعهم يجب أن يتمتعوا بنفس ظروف العمل الّتي تتمتع بها القوى العاملة المحترفة”.

وساءت العلاقة بين اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً وإدارة نادي باريس سان جيرمان، بعد أن رفض مبابي تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2024، مما يمكنه من الرحيل في “ميركاتو” الصيف من العام المقبل بشكل مجاني.

وزاد الأمر سوءاً بعد أن وصف اللاعب الفريق بـ “المثير للانقسام”، فيما قال ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن على كيليان تحديد مستقبله خلال فترة زمنية قصيرة، موضحاً أن “لا أحد أكبر من النادي”.

ويعتبر نادي ريال مدريد الإسباني الأوفر حظاً في الظفر بخدمات كيليان مبابي (24 عاماً).