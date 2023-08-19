السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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بعد اغنية "حوا".. تامر حسني يصل الى العالمية

منذ 8 دقائق
تامر حسني

تامر حسني

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منذ ايام قليلة طرح الفنان تامر حسني فيديو كليب “حوا” والذي نال إعجاب الجماهير وقد تصدر مؤشر البحث غوغل.

فيما احتفل تامر حسني بتصدر أغنيته الجديدة “حوا” المركز التاسع عالميا في الاستماع، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

في هذا السياق، وثق حسني قائمة الأعلى استماعا عالميا عبر خاصية الستوري على “إنستعرام”، وعلق عليها قائلا: “الفنان تامر حسني يحتل المركز التاسع عالميا بعد 20 ساعة من إصدار أغنية حوا، من ألبوم هرمون السعادة”.

ووصل عدد مشاهدات الأغنية 760 ألف مشاهدة، وما زال الرقم في تصاعد، وقد يصل إلى مليون مشاهدة سريعا.

والأغنية من كلمات الفنان تامر حسني، وتوزيع ومكسر علي فتح الله، وتعاون فيها مع الفنانة السعودية أسيل عمران للمرّة الثانية بعد نجاح كليب “ناسيني”.

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