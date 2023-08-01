بعد اكتساحها الصين.. إنكلترا تتأهّل إلى الدور الـ 16 متصدّرة لمجموعتها

‬‬تألقت لورين جيمس مجددًا لتسجل هدفين رائعين بعدما قدمت إنكلترا أفضل أداء لها في كأس العالم لكرة القدم للسيدات حتى الآن، لتكتسح الصين 6-1 اليوم الثلاثاء، وتبلغ دور الستة عشر بصفتها متصدرة المجموعة الرابعة.

ومنحت أليسيا روسو بطلة أوروبا البداية المثالية بهدف في الدقيقة الرابعة وأضافت لورين هيمب وجيمس هدفين آخرين لتحقق إنكلترا تقدمًا مريحًا قبل الاستراحة على ملعب هندمارش.

وتحسن أداء الصين بطلة آسيا، التي خرجت من دور المجموعات لأول مرة في ثماني نسخ من كأس العالم، في الشوط الثاني وسجلت هدفًا من ركلة جزاء نفذتها وانغ شوانغ بنجاح. وكانت الصين بلغت الدور قبل النهائي في كأس العالم 1995.

وسجلت جيمس الهدف الثالث قبل أن تهز كلوي كيلي وريتشيل ديلي الشباك لتحقق إنكلترا فوزًا عريضًا قبل التوجه إلى برزبين لمقابلة نيجيريا يوم الاثنين المقبل على مكان في دور الثمانية. وقالت جيمس: “مرة أخرى استمتعت بأحد أفضل أيام مسيرتي. السعادة لا تسعني من أجل الفريق والجميع في حالة معنوية رائعة. نتطلع لبلوغ الدور التالي”.