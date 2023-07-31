بعد اكتساح ريال مدريد.. كارثة تهدد برشلونة

رغم الفوز الذي حققه برشلونة أمام غريمه ريال مدريد، إلا تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني، يبدو غاضبا وغير سعيدا.

واكتسح برشلونة منافسه التقليدي ريال مدريد بثلاثية في الودية التي إقيمت بينهما بمدينة دالاس الأمريكية، في ثاني وديات الفريق الكتالوني بالولايات المتحدة.

وكان برشلونة قد خسر الودية الأولى يوم الأربعاء الماضي، أمام أرسنال (5-3)، ولكنه رغم الفوز على ريال مدريد واستعادة الثقة، يبدو الفريق مازال غير جاهزا.

ولم يبرم برشلونة سوى 3 تعاقدات صيفية حتى الأن (ألكاي جوندوجان، إينجو مارتينيز، روميو)، بينما مازال يعاني الفريق الكتالوني من أزمة على مستوى الظهير الأيمن.

وسيكون على برشلونة الموسم المقبل المنافسة الأوروبية، خاصة بعد خيبات الأمل التي تعرض لها الفريق خلال المواسم الماضية، خاصة مع استعادة البطولات المحلية.

تشافي يحذر لابورتا من الكارثة:

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن تشافي غير راضي عن أحوال الفريق، ويريد المزيد من التعزيزات قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في الـ31 من أغسطس المقبل.

ويريد تشافي بشكل واضح من الإدارة التعاقد مع لاعب وسط خلاق في وسط الملعب، وتحديدا أحد الثنائي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، أو الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب فياريال.

وطلب تشافي بشكل محدد أيضا من الإدارة بضرورة حل أزمة الظهير الأيمن، خاصة أن الأمريكي ديست لن يدخل ضمن خططه، والثنائي جويل كوندي وسيرجي روبرتو لن يتم الاعتماد عليهما في هذا المركز.

وصرح تشافي عقب الكلاسيكو بقوله: “ريال مدريد لديه فريق أفضل من فريقنا، من ناحية القوة البدنية والإمكانيات الفنية، لقد حاولوا فرض إيقاعهم علينا، ولكن نحن بحاجة لمزيد من التحسن”.