بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!

شهد استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، احتفالاً وتقديماً أسطورياً من نادي الهلال السعودي لنجم كرة القدم البرازيلي المنضم إليه حديثاً نيمار دا سيلفا.

ووسط أجواء مميزة، دخل نيمار (31 عاما) ملعب الملك فهد شرقيّ الرياض الذي أطفئت أضواؤه الكاشفة وأنير بأضواء هواتف الجماهير.

وأطلقت الألعاب النارية بكثافة لحظة دخول نيمار للملعب، الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، وسط هتافات الجماهير “نيمار نيمار”، في حين رسمت الطائرات المسيرة كلمة “نيمار أزرق” فوق الملعب.

لكن فرحة جماهير وعشاق الهلال لك تكتمل بعد إعلان المدرب جورجي جيسوس أن البرازيلي “نيمار” لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات الأيام المقبلة.

وقال خيسوس في مؤتمر صحافي نيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا كثيرًا، لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة، ولم تتحدد مدة غيابه حتى الآن، ولا أعلم لماذا تم استدعائه للمنتخب.

وتوقع خيسوس أيضاً تحسناً هجومياً بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد انضمام نيمار، وكذلك المهاجم ميتروفيتش.

ونيمار هو “الهداف التاريخي” لمنتخب البرازيل متعادلا مع الأسطورة بيليه بـ77 لكل منهما.

وبعد التقديم العالمي لنجوم نادي الهلال، انطلقت المباراة المرتقبة بين الهلال والفيحاء، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) شهدت حماساً كبيراً من الفريقين، وألغى الحكم هدفا سجله ميشيل ديلغادو للهلال في الدقيقة العاشرة بداعي التسلل، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (الفار).

وتقدم المهاجم الزامبي فاشيون ساكالا بهدف للفيحاء في الدقيقة 15 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله جويكو سيمروت وسدد الكرة على يسار حارس الهلال.

لكن بعد خمس دقائق فقط رد عبد الله الحمدان بهدف التعادل للهلال من متابعة لتسديدة زميله ميشيل ديلغادو التي أبعدها الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.

وفي الدقيقة 71 كاد روبن نيفيز أن يساهم في هدف الفوز للهلال عندما أرسل تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء وحاول حسين الشاويش مدافع الفيحاء تشتيت الكرة، لكنها ارتطمت بالعارضة ومرت لخارج الملعب.

ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، متفوقا بفارق الأهداف على الفيحاء صاحب المركز السادس.

ومن جانبه، اقتسم الاتحاد صدارة الدوري مع غريمه الأهلي بفضل فوزه على ضيفه الطائي 2/ صفر على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.