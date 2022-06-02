بعد التتويج بكأس فيناليسيما.. كم عدد بطولات الأسطورة ميسي؟!

توّج الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بلقب جديد ليضيف إنجازا إلى سجل إنجازاته في عالم كرة القدم.

وتوج ميسي مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس أوروبا/ أمريكا الجنوبية “فيناليسيما 2022″، مساء يوم الأربعاء بعد الفوز على إيطاليا بثلاثية دون رد.

ورفع ميسي رصيده من الألقاب الدولية مع المنتخب الأول إلى لقبين، أولهما كوبا أمريكا 2021 الذي فاز به الصيف الماضي على حساب البرازيل، والثاني فيناليسيما 2022.

نطلق ميسي بعد ذلك في مشواره مع منتخب الأرجنتين، وارتدى قميص “الألبيسيليستي” في الأعمار السنية تحت 20 و23 عامًا، وسرعان ما دخل في منظومة المنتخب الأول وأصبح النجم الأول بل والأوحد له.

كم عدد بطولات ميسي مع برشلونة؟

عدد بطولات ميسي مع برشلونة بلغ 34 بطولة، تنوعت بين محلية وقارية بل وحتى عالمية، حتى رحيله في أغسطس/ آب من العام الماضي.

فاز ليونيل ميسي بالدوري الإسباني 10 مرات من قبل، كانت أولها موسم 2004-2005 وآخرها في 2018-2019، وحقق الدولي الأرجنتيني كأس الملك 7 مرات، وهو نفس العدد الذي حمل فيه كأس السوبر الإسباني.

بطولات ميسي القارية مع برشلونة بلغت 7 ألقاب، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا في 4 مناسباتٍ من قبل، وحصل على السوبر الأوروبي 3 مرات، كما رفع كأس العالم للأندية في 3 مرات أيضًا.

– الدوري الإسباني: 10 (2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19).

– كأس الملك: 7 ( 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21).

– كأس السوبر الإسباني: 7 (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018).

– دوري أبطال أوروبا: 4 (2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15).

– كأس السوبر الأوروبي: 3 (2009, 2011, 2015).

– كأس العالم للأندية: 3 (2009, 2011, 2015).

كم عدد بطولات ميسي مع باريس سان جيرمان؟

توج ميسي بلقب وحيد مع باريس سان جيرمان بلقب وحيد حتى الآن، وهو الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022.

الحلم الأساسي لميسي مع باريس انتهى بشكل مؤسف، حيث ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا مبكرا من دور الـ16 على يد ريال مدريد.

كم عدد بطولات ميسي مع الأرجنتين؟

بطولات ميسي مع الأرجنتين ليست كثيرة كما هو الحال مع برشلونة، فمع جميع الأعمار السنية للتانجو، فاز البرغوث بـ4 بطولاتٍ فقط.

على صعيد المنتخب الأول، فاز ليونيل ميسي بلقبين سعى خلفهما طوال مسيرته، وهما كوبا أمريكا 2021 وفيناليسيما 2022، كما حقق كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في 2005، وذهبية أولمبياد بكين 2008.