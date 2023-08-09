بعد العودة لدوري الأضواء.. بيرنلي يعلن عن ثامن صفقاته

أعلن بيرنلي وشيفيلد يونايتد المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، انتقال النرويجي ساندر برجه إلى بيرنلي قادما من شيفيلد بعقد يمتد لأربع سنوات.

ولم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال برجه إلى بيرنلي الذي أصبح ثامن لاعب ينضم إلى فريق المدرب فينسن كومباني بعد العودة لدوري الأضواء.

وقال برجه، البالغ عمره 25 عاما، في بيان “إنه فريق يضم العديد من اللاعبين الصغار الموهوبين من جميع أنحاء العالم، لذلك أعتقد أنه الخيار الأمثل لي.

“يملك النادي طموحات كبيرة وأبرم العديد من الصفقات، وهذا مناسب لما أتطلع له”.

وانضم برجه إلى شيفيلد من جنك البلجيكي عام 2020 بينما وافق النادي الذي يتخذ من يوركشاير مقرا له على عرض بيرنلي على مضض.

وقال شيفيلد في بيان “لسوء الحظ اختار مع ممثليه الانتقال إلى بيرنلي ونود توجيه الشكر له على ما قدمه للنادي خلال السنوات الماضية”.