بعد الفضائح والاتهامات المتبادلة.. حسن شاكوش عن خلافه مع زوجته: إشاعات

لاتزال ازمة حسن شاكوش وزوجته تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في حين تصدّرت أزمة الثنائي حديث مواقع التواصل لفترة طويلة، فيما وصلت إلى أقسام الشرطة والمحاكم وسط سيل من الفضائح والاتهامات المتبادلة بين الطرفين عبر وسائل الإعلام، علّق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على هذا الجدل أمام جمهوره قائلا: “تعبتوا مني الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا، ويتقال اتجوزت والا طلقت، ومحدش فاهم حاجة”.

كما تابع من على مسرح حفله الأخير بالساحل الشمالي: “كل اللى بيتقال إشاعات، واللي بتسمعوه إشاعات، انتوا عارفين أنا من بولاق الدكرور، وأعرف يعني إيه بنات ناس، واعرف ازاي أحافظ على بنات الناس، ولما تكون داخل بقلبك والنية خير.. بس هنقول إيه؟”.

وأضاف “عاوز أعرفكم أنا كل اللي بيتقال إشاعات، والمطبخ اللي بيطبخ ده كله عاوز ترندات، واحنا شبعنا ترندات..”.

يذكر أن زواج حسن شاكوش وريم طارق أثار جدلا واسعا خصوصا بعدما فاجأت العروس في حفل زفافها في مارس الماضي، الحضور بالسجود، وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض ما أثار بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن بعد أقل من شهرين دب الخلاف بين الثنائي، فقامت ريم بتحرير محضر إثبات حالة ضد شاكوش، بعدما طردها من المنزل واستولى على منقولات الزوجية ليتبادل الطرفان الاتهامات وتخرج الفضائح إلى العلن.