بعد انضمام نيمار.. اللاعبين الأعلى أجراً بالدوري السعودي

فتح انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الباب أمام انضمام كوكبة من اللاعين العالميين للدوري السعودي.

واستطاع القائمون على الكرة السعودية، ومن ورائهم صندوق الاستثمار السعودي، جلب أسماء لامعة من الدوريات الأوروبية المختلفة، وذلك بفضل ضخهم مبالغ مالية كبيرة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم مؤخرا، هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ما أتاح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثير منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي.

ودفعت الأندية السعودية الأربعة مجتمعة 615 مليون دولار كرسوم انتقالات في نافذة الانتقالات الجارية.

فيما يلي قائمة بأعلى الأجور في دوري المحترفين السعودي..

1. كريستيانو رونالدو

بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بطريقة قاسية، أصبح كريستيانو رونالدو، أول نجم كبير ينتقل من أوروبا إلى الدوري السعودي عندما وقع عقدًا ضخمًا مع النصر بقيمة تزيد عن 220 مليون دولار سنويا.

ومنذ انتقاله للنصر، أمتع اللاعب جماهير الدوري السعودي للمحترفين، لكن فشل في إهداء النصر اللقب، بينما نجح في تتويجه بلقب البطولة العربية للأندية.

2. كريم بنزيمة

بعد مرور عام على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، اختار بنزيمة مغادرة ريال مدريد والانطلاق في مغامرة جديدة في السعودية.

اللاعب البالغ من العمر 35 عاما لم يستطع مقاومة الراتب المغري الذي قدمه له نادي الاتحاد، وفق تعبير موقع ” min90″.

وبحسب ما ورد، سيحصل بنزيمة على رقم قريب من راتب رونالدو، حيث سيحصل على نحو 219 مليون دولار سنويا.

3. نيمار داسيلفا

آخر الوافدين إلى الدوري السعودي، وبالضبط إلى نادي الهلال، سيحصل على نحو 175 دولار سنويا وفق الموقع نفسه، لكن مصدرا في السعودية قال لوكالة فرانس برس إنّ نيمار سينال راتبًا مقدّراً بـ 109 مليون دولار سنوياً في عقد يمتد لعامين، ومثلها للنادي الفرنسي كرسوم انتقال.

ومنذ لحظة توقيعه، تشير حسابات الهلال على مواقع التواصل دائما لنيمار بـ”التاريخي”.

ونيمار هو “الهداف التاريخي” لمنتخب البرازيل متعادلا مع الأسطورة بيليه مع 77 لكل منهما.

4. نغولو كانتي

ينضم كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي، الذي حقق أول فوز كبير في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 بالتعاقد مع أحد أساطير ريال مدريد.

وبحسب ذات الموقع، سيتقاضى كانتي نحو 100 مليون دولار سنويا.

5. رياض محرز

أنهى محرز فترة سحرية في مانشستر سيتي بفوزه بالثلاثية، بعد أن فاز في السابق بالدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة مع ليستر.

وكان السيتي مصممًا على الاحتفاظ بقائد المنتخب الجزائري، لكن الأخير فضل المغادرة بسبب تعرضه للتجاهل في نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي، وسرعان ما قبل عرض الأهلي السعودي الذي قدم له نحو 57 مليون دولار سنويا.

6. جوردن هندرسون

أصبح هندرسون ثاني لاعب إنكليزي نشط في الدوري السعودي للمحترفين بعد مو آدمز من فريق الشباب، عندما غادر ليفربول من أجل الالتحاق بنادي الاتفاق.

وسيتلقى هندرسون ما قيمته 45 مليون دولار سنويا.

7.فابينيو تافاريس

سمح نادي ليفربول الإنكليزي للاعبه للبرازيلي بالرحيل إلى نادي الاتحاد، على الرغم من أنه لم يجد محله أي لاعب خط وسط قوي.

فابينيو سيتلقى نحو 880 ألف دولار أسبوعيا أي ما يعادل نحو 45 مليون دولار سنويا.

8. ساديو ماني

عانى أسطورة ليفربول الذي انتقل أولا إلى بايرن ميونخ الألماني، من مرحلة صعبة قبل أن يقرر الانتقال لنادي النصر واللعب إلى جانب رونالدو.

وسيتقاضى ماني ما قيمته 43 مليون دولار سنويا.

9. خاليدو كوليبالى

انتقل كوليبالي، الذي أصبح أحد أفضل المدافعين في أوروبا أثناء وجوده في نابولي، للعب في صفوف الهلال السعودي.

وبموجب عقده مع الهلال، سيتقاضى كوليبالي نحو 38 مليون دولار سنويا.

10. مارسيلو بروزوفيتش

بروزوفيتش التحق بنادي النصر هو الآخر، قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

سيتقاضى هذا اللاعب الكرواتي ما قيمته 25 مليون دولار سنويا.